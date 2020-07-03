В Минздраве выпустили рекомендации для туристов во время эпидемии COVID-19

Любые путешествия, даже в пределах страны, увеличивают риск заражения вирусом SARS CoV-2.

В Центре общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения выпустили рекомендации путешествующим во время эпидемии COVID-19.

Как отмечается на странице ЦОЗ Минздрава в Facebook, в Украине не наблюдается снижение темпов распространения COVID-19.

"Каждый день фиксируют новые случаи заболевания в каждом регионе. Поэтому любые путешествия, даже в пределах страны, увеличивают риск заражения вирусом SARS CoV-2", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в Украине продолжает действовать адаптивный карантин. Соответственно, каждый регион определяет для себя уровень противоэпидемических мероприятий.

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"Поэтому, если вы планируете путешествие, прежде всего необходимо узнать, какие противоэпидемические мероприятия действуют в регионе, куда вы направляетесь. А именно: в каком режиме работает транспорт, открыты ли гостиницы и магазины и т.д.", - отметили в Центре общественного здоровья.

В ведомстве призвали граждан соблюдать следующие правила безопасности: как можно чаще мыть руки под проточной водой с мылом не менее 20 секунд; если нет возможности помыть руки, обрабатывать их антисептиком с содержанием спирта не менее 60%; избегать прикосновений к глазам, рту и носу немытыми руками; отдавать предпочтение бесконтактным устройствам: способам оплаты, автоматическим дверям и пр.; избегать тесных контактов с людьми. Соблюдение дистанции не менее 1 метр помогает снизить риск заражения. В местах большого скопления людей (автобусах, поездах и т.д.), где соблюдать дистанцию ​​очень трудно, необходимо использовать маску так, чтобы были покрыты ею нос и рот.

Также в Центре общественного здоровья рекомендуют лицам, которые собираются в путешествие, подготовить достаточное количество масок, в частности, изготовленных самостоятельно. Маску следует менять каждые два-три часа, или когда она стала влажной или загрязнилась. В жаркую погоду это может происходить быстрее.

"Следует внимательно относиться к тому, куда вы выбрасываете использованные средства индивидуальной защиты и салфетки. Добросовестно соблюдать требования и рекомендации перевозчика, даже когда кажется, что это создает дополнительные неудобства. Отдавайте предпочтение передвижению частным авто. Это уменьшит количество контактов с людьми и сделает путешествие более безопасным", - отмечают в ведомстве.

Указывается, что заболевание COVID-19 не передается через продукты питания, но следует помнить, что употребление немытых или некачественных продуктов во время путешествия может привести к возникновению других опасных инфекционных заболеваний.

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Также, согласно рекомендациям, не следует отправляться в путешествие при ухудшении самочувствия или при повышении температуры тела, насморке, боли в горле, кашле, или, если прошло менее 14 дней с момента контакта со случаем подтвержденного заболевания COVID-19.

Также следует избегать путешествий людям, которые в группе риска: старше 60 лет, те, кто имеют хронические заболевания легких и сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет, почечную недостаточность, аутоиммунные заболевания, иммуносупрессивные состояния.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 3 июля зарегистрировано 46 тыс. 763 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 1 тыс. 212 летальных, 20 тыс. 558 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 876 новых случаев.

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