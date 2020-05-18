Во Львове придумали, как проводить экскурсии в условиях карантина (видео)

Вместо традиционных экскурсий в городе Льва запустили автопутешествия.

Во Львове придумали, как возобновить туристическую деятельность в условиях карантина.

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Как говорится в сюжете ТСН, вместо традиционных экскурсий там запустили автопутешествия. Туристы на своих машинах, а гид - впереди кортежа. Пока в дороге, экскурсию слушают через конференц-связь. В местах остановок - живое общение, но с соблюдением дистанции и в масках.

Гиды выбирают исторические места, расположенные недалеко от Львова. Впервые в такое путешествие поехали пять машин - это семьи с детьми, которые за два месяца уже устали сидеть дома.

"Мы хотим показать львовянам то, что есть возле Львова. Мы видим, что люди увлечены. Они об этом не знали, им нравится", - рассказывает один из организаторов экскурсии.

Как сообщал УНИАН.Туризм, во Львове 13 мая открылся первый в Украине автокинотеатр на крыше. Расположен он на верхушке одной из городских парковок.

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