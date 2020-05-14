"Чистое и безопасное": в Украине предлагают выдавать отелям антикоронавирусный знак качества

Для получения знака каждое учреждение по размещению должно будет подписать декларацию, в которой обязуется соблюдать правила гигиены и чистоты.

Комитет по туризму Торгово-промышленной палаты Украины выступил с инициативой создания специального знака "Чистое и безопасное" для гостиниц и других учреждений размещения (санаториев, пансионатов, усадеб сельского туризма), которые будут свидетельством соблюдения правил гигиены и чистоты для предотвращения Covid-19 и других возможных инфекций.

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Как отмечают в Travel Press Club, знак "Чистое и безопасное" бесплатно будет выдаваться Торгово-промышленной палатой Украины и будет действителен в течение года. Для получения знака каждое учреждение размещения должно будет подписать декларацию, в которой оно обязуется соблюдать правила гигиены и чистоты, утвержденные Министерством охраны здоровья Украины и Государственным агентством по развитию туризма Украины.

"Сегодня одним из главных критериев выбора туристами места отдыха станет его безопасность и соблюдение правил гигиены и чистоты, поэтому знак "Чистое и безопасное" станет хорошим ориентиром для украинских туристов при выборе места отдыха", - отметила глава комитета по туризму ТПП Украины Алла Шаповалова.

Как сообщал УНИАН, в Украине с 22 мая 2020 года в рамках второго этапа смягчения карантина планируется разрешить работать дошкольным учебным учреждениям, общественному транспорту, гостиницам, проводить спортивные соревнования и внешнее независимое оценивание.

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