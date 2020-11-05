Все усилия направлены на борьбу с пандемией.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявляет, что Европейский Союз реально не обсуждает ослабление карантинных правил въезда для украинских граждан.

Читайте такжеУкраина обновила список "коронавирусных" стран: почти вся Европа теперь "красная"

Об этом Кулеба сказал в эфире программы "Завтрак с 1+1".

"Сейчас вопрос послабления правил въезда на территорию Шенгена в Европейском Союзе реально не обсуждается, потому что ситуация настолько сложная, что все усилия направлены на борьбу с пандемией", - отметил Кулеба.

Что известно об ослаблении правил въезда

22 октября в Европейском Союзе снова не внесли Украину в пересмотренный список стран, гражданам которых разрешен въезд в страны - члены ЕС в период пандемии коронавируса.

Тогда речь шла о том, что, отталкиваясь от установленного критерия и условий с учетом эпидемиологической ситуации, страны Евросоюза могут постепенно отменять ограничения на внешних границах для жителей Австралии, Японии, Новой Зеландии, Руанды, Сингапура, Южной Кореи, Таиланда, Уругвая и Китая, если в КНР на принципах взаимности в ответ отменят ограничения для граждан стран - членов ЕС.

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Автор: Виталий Саенко