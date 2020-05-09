Домой вернулись еще 700 украинцев, их отправили на самоизоляцию

Внесение гражданами информации о самоизоляции в мобильное приложение «Дій вдома» пограничники проверили во время паспортного контроля.

В Украину вчера из-за рубежа прибыли почти 700 граждан, которые обязались находиться на самоизоляции.

Как сообщили в Госпогранслужбе, за минувшие сутки аэропорт «Борисполь» принял пять авиарейсов с пассажирами - из Гамбурга, Франкфурта, Амстердама, Шарджа и Лондона.

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Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» оформили на въезд почти 700 граждан Украины, которые прибыли этими самолетами.

В обязательном порядке пограничники провели температурный скрининг каждого пассажира. Лиц с повышенной температурой тела не выявлено. Также ни один из пассажиров не жаловался на самочувствие.

Все без исключения пассажиры установили мобильное приложение «Дій вдома» и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам. Внесение гражданами необходимой информации в мобильное приложение «Дій вдома» пограничники проверили в ходе проведения паспортного контроля.

Отметим, что всего за прошедшие сутки пограничники оформили на въезд и выезд 13,5 тысячи граждан.