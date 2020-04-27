Из охваченных эпидемией США самолетом эвакуировали 259 украинцев (фото)

Украина планирует ряд других рейсов, которые предоставят возможность гражданам вернуться на родину из разных уголков мира.

Специальный коммерческий самолет компании "Международные авиалинии Украины" забрал 259 пассажиров из Майами в Киев.

Об этом сообщает Посольство Украины в США.

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"Интересно, что именно этот рейс из Майами стал неким "первооткрывателем". По его примеру будет организован ряд других специальных рейсов, которые будут осуществлены по объявлению правительства Украины во время карантинного периода в конце апреля и в мае, и которые предоставят возможность гражданам вернуться на родину из разных уголков мира. Этим спецрейсом из Майами домой также возвращаются 119 учеников из Украины, находившихся в США по американской образовательной программе FLEX", - говорится в сообщении.

Уже удалось вернуть около 1 тыс. 200 человек, находившихся в США, в частности осуществлено два коммерческих спецрейса из Нью-Йорка и один бесплатный эвакуационный рейс из Вашингтона.

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