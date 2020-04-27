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Из охваченных эпидемией США самолетом эвакуировали 259 украинцев (фото)

13:59, 27 апреля 2020
Новости туризма
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Самолет МАУ совершил спецрейс из Майами в Киев / Embassy of Ukraine in the USA / Посольство Украины в США

Об этом сообщает Посольство Украины в США.

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"Интересно, что именно этот рейс из Майами стал неким "первооткрывателем". По его примеру будет организован ряд других специальных рейсов, которые будут осуществлены по объявлению правительства Украины во время карантинного периода в конце апреля и в мае, и которые предоставят возможность гражданам вернуться на родину из разных уголков мира. Этим спецрейсом из Майами домой также возвращаются 119 учеников из Украины, находившихся в США по американской образовательной программе FLEX", - говорится в сообщении.

Уже удалось вернуть около 1 тыс. 200 человек, находившихся в США, в частности осуществлено два коммерческих спецрейса из Нью-Йорка и один бесплатный эвакуационный рейс из Вашингтона.

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