72 пассажира прибудут из Нью-Йорка спецрейсом в Украину
В Украине 15 мая отправился еще один специальный коммерческий рейс из США.
Об этом сообщает пресс-служба украинского посольства в США.
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Это уже шестой спецсамолет МАУ. На этот раз он доставит 72 человека из Нью-Йорка в Киев.
Все пассажиры, находящиеся на борту будут обеспечены защитными масками, в частности, и на выходе в аэропорту Борисполь, чтобы иметь возможность безопасно добраться до своих домов или мест обсервации.
Сейчас в период карантина из США в Украину спецсамолетами уже удалось доставить более 1700 человек, еще ждут своего возвращения более 1200 человек.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на 7:30 с начала пандемии в мире зарегистрировали уже 4 542 910 инфицированных COVID-19. Лидером по количеству больных остаются США – 1 443 188.
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