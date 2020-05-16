72 пассажира прибудут из Нью-Йорка спецрейсом в Украину

Это уже шестой спецсамолет МАУ.

В Украине 15 мая отправился еще один специальный коммерческий рейс из США.

Об этом сообщает пресс-служба украинского посольства в США.

Читайте такжеАнонсирован последний рейс из Китая: украинцы могут эвакуироваться за 24 тысячи гривен

Это уже шестой спецсамолет МАУ. На этот раз он доставит 72 человека из Нью-Йорка в Киев.

Все пассажиры, находящиеся на борту будут обеспечены защитными масками, в частности, и на выходе в аэропорту Борисполь, чтобы иметь возможность безопасно добраться до своих домов или мест обсервации.

Сейчас в период карантина из США в Украину спецсамолетами уже удалось доставить более 1700 человек, еще ждут своего возвращения более 1200 человек.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 7:30 с начала пандемии в мире зарегистрировали уже 4 542 910 инфицированных COVID-19. Лидером по количеству больных остаются США – 1 443 188.

Читайте также: