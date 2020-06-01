Министр рассказал, когда Украина возобновит международное авиасообщение

Авиаперелеты, по словам министра, возобновятся 15 июня.

С 15 июня Украина возобновит международное и внутреннее регулярное авиасообщение.

Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Возможно, внутреннее (авиасообщение, - УНИАН.) немного раньше. Сейчас тоже над этим работаем", - говорит Криклий.

Речь идет о наиболее популярных туристических направлениях, говорит министр. В частности, о Турции, Греции, Кипре, Грузии. "Более точные данные в течение недели озвучим", - пообещал Криклий.

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По его словам, пока точно не будет возобновляться авиасообщения с Италией и Испанией, исходя из эпидситуации, которая там наблюдается. "Мы открываем направления, выходя из двух условий. Первое, если страны открываются в отношении нас. Второе — эпидемиологическая ситуация", - подчеркнул министр.

Криклий также сообщил, что сейчас прорабатывается решение, чтобы туристы в аэропорту проходили тест на коронавирус. "Это удобнее, чем 14-дневный карантин. Его можно сдать, три-четыре часа, и уже можно будет выходить в город", - говорит глава Мининфраструктуры.

Как сообщалось, в Украине в понедельник, 1 июня, наступил очередной этап смягчения карантина. Открыли межобластное сообщение для всех видов транспорта. Кроме того, могут работать спортзалы, фитнес-центры и бассейны при условии соблюдения карантинных требований.

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