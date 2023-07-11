Поезд будет отправляться из Киева с 16 июля по 9 августа по воскресеньям, средам и пятницам.

"Укрзализныця"назначает на одно из наиболее популярных и загруженных направлений новый временный ночной рейс скоростным Hyundai Rotem "Интерсити+" №720/719 Киев – Харьков, который будет курсировать с 16 июля по 9 августа.

Как сообщает пресс-служба перевозчика в Telegram, поезд №720 будет отправляться из Киева с 16 июля по 9 августа по воскресеньям, средам и пятницам в 23:53 и прибывать в Харьков в 05:04.

В обратном направлении, из Харькова, поезд №719 будет отправляться с 16 июля по воскресеньям, средам и пятницам в 23:33 и прибывать в Киев в 4:56.

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Отмечается, что с 19 июля расписание поезда будет незначительным образом скорректировано из-за проведения ремонтных работ на участке курсирования.

Билеты на поезд можно приобрести в приложении "Укрзализныци", чат-боте, на сайте и в кассах вокзалов.

Железная дорога в Украине-Новости

Как сообщал УНИАН, 7 июля УЗ обновила свое приложение. Так, украинцы во время путешествия смогут выбирать более оптимальные варианты пересадок, а также менять свое место прямо в пути.

Также "Укрзализныця" во второй половине июля 2023 года запустит "горные шаттлы" из Львова в Ворохту через Яремче и Татаров-Буковель, которые обеспечат туристам подвоз к популярному курорту на время закрытия на плановый ремонт участка "Делятин – Надворная".

Кроме того, с 11 июля "Укрзализныця" продолжит маршрут поезда №101/102 Херсон-Киев в Славянск. Из Киева поезд будет отправляться по нечетным числам в 20:42 и прибывать в Славянск в 06:48. из Славянска поезд будет отправляться по четным числам в 09:45 прибытием в столицу в 20: 30.

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