Отели и хостелы будут продолжать работу во время карантина выходного дня. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили представители отельного бизнеса.
По словам пиар-менеджера «Hilton Kyiv Hotel» Елены Войтинской, отель будет придерживаться всех норм карантина выходного дня, продолжая работать, поскольку это не запрещено в постановлении.
«Мы будем следовать всем нормам, которые прописаны в постановлении. Рестораны будут закрыты, SPA закрыто. Все как положено. Однако, согласно постановлению Кабмина, отели имеют право работать», - сказала она.
Опрошенные корреспондентом УНИАН представители хостелов отказались предоставлять официальную информацию по поводу своей работы в рамках карантина выходного дня, однако анонимно отметили, что закрывать хостелы на период действия карантина выходного дня не намерены и планируют работать в штатном режиме.
Напомним, согласно решению Кабмина, гостиницы подпадают в перечень заведений, которым в выходные будет запрещена деятельность. В то же время отелям с социальной функцией разрешат работать.
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Карантин выходного дня в Украине: что известно
11 ноября Кабмин принял решение о введении с 14 ноября карантина выходного дня.
В выходные дни дополнительно к ограничениям, предусмотренным в будни, будет запрещена деятельность:
- заведений питания,
- торговых центров,
- культурных заведений,
- спортзалов,
- фитнес-центров,
- учреждений размещения, в том числе гостиниц (кроме тех, которые выполняют социальные функции).
С 10 до 12 часов определяются приоритетными часами для обслуживания пенсионеров.
Когда действует карантин выходного дня, время
- Так называемый карантин выходного дня будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.
- Он вводится с этих выходных, предварительно - на три недели.
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