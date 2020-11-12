Кабинет министров 11 ноября принял решение об отказе от адаптивного карантина и введении карантина выходного дня.

Отели и хостелы будут продолжать работу во время карантина выходного дня. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили представители отельного бизнеса.

По словам пиар-менеджера «Hilton Kyiv Hotel» Елены Войтинской, отель будет придерживаться всех норм карантина выходного дня, продолжая работать, поскольку это не запрещено в постановлении.

«Мы будем следовать всем нормам, которые прописаны в постановлении. Рестораны будут закрыты, SPA закрыто. Все как положено. Однако, согласно постановлению Кабмина, отели имеют право работать», - сказала она.

Опрошенные корреспондентом УНИАН представители хостелов отказались предоставлять официальную информацию по поводу своей работы в рамках карантина выходного дня, однако анонимно отметили, что закрывать хостелы на период действия карантина выходного дня не намерены и планируют работать в штатном режиме.

Напомним, согласно решению Кабмина, гостиницы подпадают в перечень заведений, которым в выходные будет запрещена деятельность. В то же время отелям с социальной функцией разрешат работать.

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Карантин выходного дня в Украине: что известно

11 ноября Кабмин принял решение о введении с 14 ноября карантина выходного дня.

В выходные дни дополнительно к ограничениям, предусмотренным в будни, будет запрещена деятельность:

заведений питания,

торговых центров,

культурных заведений,

спортзалов,

фитнес-центров,

учреждений размещения, в том числе гостиниц (кроме тех, которые выполняют социальные функции).

С 10 до 12 часов определяются приоритетными часами для обслуживания пенсионеров.

Когда действует карантин выходного дня, время

Так называемый карантин выходного дня будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

Он вводится с этих выходных, предварительно - на три недели.

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Автор: Богдан Слуцкий