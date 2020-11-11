11 ноября, Кабмин принял решение о введении карантина выходного дня с 14 ноября.

Кабинет министров разъяснил, как будут работать гостиницы в условиях ужесточения карантина на выходных.

Об этом шла речь на заседании правительства 11 ноября.

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Согласно решению министров, гостиницы подпадают в перечень заведений, которым в выходные будет запрещена деятельность.

В то же время отелям с социальной функцией разрешат работать. С 10:00 до 12:00 Кабинетом министров определены приоритетные часы для обслуживания пенсионеров.

Ограничения предварительно будут действовать первые три недели. Вместе с тем, по данным СМИ, карантин выходного дня могут ввести до конца года.

Карантин выходного дня в Украине

11 ноября, Кабмин принял решение о введении карантина выходного дня с 14 ноября.

Правительство отказалось от адаптивного карантина и установило общегосударственный карантин с ограничениями, которые действовали в предыдущем варианте карантин на территориях с оранжевым уровнем эпидопасности, для всех территорий.

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Автор: УНИАН