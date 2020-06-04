Украинцам напомнили, что после возвращения из-за границы они должны пойти на 14-дневный карантин

О лицах, отказавшихся проходить инкубационный период на самоизоляции или обсервации, а также тех, кто нарушил правила карантина, пограничники сразу сообщают сотрудникам полиции.

В Государственной пограничной службе напоминают, что после въезда из-за границы (оккупированных территорий) граждане должны оставаться на 14-дневном карантине.

В пресс-службе Госпогранслужбы отмечают, что для обеспечения национальной безопасности в условиях вспышки острой респираторной болезни COVID -19 в пунктах пропуска проводится температурный скрининг у всех лиц, которые направляются на въезд в Украину.

"Кроме этого, при въезде в Украину граждане в обязательном порядке должны проходить 14-дневный карантин. Для этого и граждане нашей страны, и иностранцы, должны установить приложение "Дій вдома", то есть подтвердить свое добровольное решение на самоизоляцию, или же в случае неустановления приложения - направляются на обсервацию", - отмечают пограничники.

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О лицах, отказавшихся проходить инкубационный период на самоизоляции или обсервации, а также тех, кто нарушил правила карантина, пограничники сразу сообщают сотрудникам полиции.

Всего с начала введения таких мер в пунктах пропуска на государственной границе обнаружили более 120 человек, нарушивших 14-дневный карантин. В Госпогранслужбе напомнили, за такое нарушение предусмотрен штраф от 17 тыс. грн.

Ранее УНИАН сообщал, что 15 июня в Украине планируется восстановить зарубежное авиасообщение.

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