Из Турции в Киев возвращаются более 100 украинцев
В ночь на среду, 13 мая, в Киев из Стамбула спецрейсом вылетели 109 украинцев, а также 18 иностранных граждан, которые имеют право на проживание в Украине.
Об этом сообщается на странице Генерального консульства Украины в Стамбуле в Facebook.
Читайте такжеАэропорты Киева и Черновцов попали в список рисковых из-за распространения коронавируса
Кроме граждан Украины, самолет забрал из Турции также и 18 иностранцев, которые имеют право на проживание в Украине.
Среди эвакуированных - украинские студенты, легкоатлеты и граждане, которые проходили лечение в Турции.
"Вместе со своими хозяевами этим рейсом летят и три четвероногих пассажира - Тайсон, Фанни и Габриэль", - говорится в сообщении.
Напомним, 8 мая в Украину из-за рубежа прибыло почти 700 граждан, которые обязались находиться на самоизоляции.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа или простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
- Антисептик своими руками: простые рецепты, как сделать его дома (видео)
- Лечение коронавируса: какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире