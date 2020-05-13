Из Турции в Киев возвращаются более 100 украинцев

Кроме граждан Украины, самолет забрал из Турции также и 18 иностранцев, которые имеют право на проживание в Украине.

В ночь на среду, 13 мая, в Киев из Стамбула спецрейсом вылетели 109 украинцев, а также 18 иностранных граждан, которые имеют право на проживание в Украине.

Об этом сообщается на странице Генерального консульства Украины в Стамбуле в Facebook.

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Кроме граждан Украины, самолет забрал из Турции также и 18 иностранцев, которые имеют право на проживание в Украине.

Среди эвакуированных - украинские студенты, легкоатлеты и граждане, которые проходили лечение в Турции.

"Вместе со своими хозяевами этим рейсом летят и три четвероногих пассажира - Тайсон, Фанни и Габриэль", - говорится в сообщении.

Напомним, 8 мая в Украину из-за рубежа прибыло почти 700 граждан, которые обязались находиться на самоизоляции.

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