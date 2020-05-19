Авиасообщение в Украине возобновят в июне – Шмыгаль

По словам Шмыгаля, европейские страны объявили о возможности открытия авиасообщения не раньше 15 июня.

Международное и внутреннее авиасообщение в Украине возобновят в июне.

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Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире одного из телеканалов.

«Авиасообщение, международное в том числе, возобновится, вероятно, в июне… но открыть аэропорты в Украине и не иметь возможности никуда вылететь – это не возобновление. Надо понимать, какие страны возобновят авиасообщение. Самая ближайшая дата, когда европейские страны объявили о возможности открытия авиасообщения – это не раньше 15 июня. То есть до этого непонятно, будет ли куда летать», - написал он.

По словам Шмыгаля, на данный момент, с 22 мая, возобновляется пригородное сообщение.

Как сообщал УНИАН, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что этим летом полноценное международное авиасообщение в мире не возобновится.