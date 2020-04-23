Зеленский призвал украинцев учить английский, чтобы встречать иностранных туристов после карантина

23 апреля объявлено ООН международным днем английского и испанского языков.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев использовать карантин для изучения иностранных языков.

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В заключении своего видеообращения президент напомнил, что 23 апреля объявлено ООН международным днем английского и испанского языков.

«Сейчас, находясь дома, мы можем всей страной «прокачать» свои навыки и знание иностранных языков.

Обязательно наступит день, когда все это закончится, и к нам в Украину смогут заглянуть иностранные туристы. Давайте за время карантина повысим свой уровень иностранного языка, и встретим гостей чистым и безупречным «Welcome to Ukraine», - сказал глава государства.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что регулярные авиаперевозки в Украине могут возобновиться в августе - сентябре 2020 года, однако для выхода на докризисный режим понадобится примерно 2 года.

"Не представляю, что к концу лета Европа полностью откроет свои воздушные ворота и будет заниматься туризмом в таком же режиме, как до появления коронавируса", - отметил Криклий.

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