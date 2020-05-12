В Одесской области ожидают почти двукратного увеличения количества туристов в этом году

Прогноз основан на том, что украинцы не смогут этим летом отдыхать за рубежом из-за эпидемии коронавируса.

Одесская область ожидает в этом году почти двукратного увеличения туристического потока – до 5 млн человек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Одесской областной государственной администрации со ссылкой на председателя ОГА Максима Куцого.

«Одесская область планирует в этом году быть 100-процентным туристическим центром Украины и рассчитывает принять 4-5 млн туристов», - заявил Куцый.

По его словам, если выход из карантина будет осуществляться постепенно, то в ближайшее время Украина и Одесская область, в частности, вернется к нормальной жизни.

«Вернется, возможно, с определенными ограничениями, связанными, например, с передвижением за границу, но не внутри страны. При наличии коллективного иммунитета к COVID-19 этот вопрос будет решен», - считает Куцый.

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Он утверждает, что количество туристов в регион может значительно возрасти в связи с тем, что авиасообщение с другими странами пока приостановлено, и поэтому основной поток туристов ожидаем именно в Одесской области.

Куцый также подчеркнул, что местная власть придерживаются всех рекомендаций, которые дают Кабмин, Министерство здравоохранения по количеству людей, которые могут находиться в общественных местах, курортных зонах и ресторанах после восстановления их работы.

Как уточнили УНИАН в пресс-службе ОГА, в прошлом году Одесскую область посетили порядка 2,5 млн туристов, а в 2020 году ожидается практически двукратное увеличение туристического потока.