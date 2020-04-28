В Кабмине рассказали, как собираются спасти отечественную туристическую отрасль

Государство планирует освободить предприятия, которые работают в туристической отрасли, от ряда налогов и сборов, чтобы уберечь их от массовых банкротств.

Министерство культуры и информационной политики оценивает потери импорта и экспорта туристических услуг в Украине от пандемии коронавируса в 1,5 млрд долл.

Об этом заявила и.о. министра Светлана Фоменко во время инвестиционного онлайн-форума «TAVRIAN ONLINE HORIZONS», сообщает правительственный портал.

По её словам, Министерство культуры и информационной политики вместе с профильным комитетом Верховной Рады разработали законопроект №3377, который призван спасти туристические фирмы Украины от массового разорения.

Среди прочего этот законопроект предлагает отменить туристический сбор до конца 2020 года, ввести налоговые льготы на оплату аренды и землю государственной и коммунальной собственности, а также освободить операции по предоставлению туристических услуг от уплаты налога на добавленную стоимость, налога на прибыль и ЕСВ, земельного налога и налога на нежилую недвижимость.

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Как сообщал УНИАН, туризм является одной из наиболее пострадавших в мире сфер от вспышки коронавирусной инфекции COVID-19, причем это касается и украинских представителей отрасли.

11 марта Кабинет министров ввел общенациональный карантин, который позже был продлен до 24 апреля, а затем - до 11 мая. Фактически украинцы сейчас не могут покидать страну в туристических целях, как и иностранные туристы въезжать в Украину.