В Украине введут новые правила проверки пассажиров на COVID-19 в аэропортах

Украина возобновляет внутренние авиаперевозки с 5 июня, международные - с 15.

Министерство здравоохранения на этой неделе разработает и опубликует противоэпидемические правила для возобновления авиасообщения с учетом требований, которые будут ставить европейские партнеры и другие страны с уже возобновленными международными авиаперевозками.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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«Мы сейчас разрабатываем правила с учетом европейского опыта, над разработкой этих правил работают именно наши украинские специалисты, с которыми мы работаем с начала пандемии. Я думаю, что на этой неделе мы должны уже более-менее прийти к четким, конкретным правилам, которые сразу мы предоставим», - заявил он.

«Правила будут разработаны с учетом опыта, с учетом тех требований, которые будут ставить наши европейские партнеры или другие страны, в которых уже открыто международное авиасообщение. Будут разработаны эти правила, утверждены и опубликованы», - добавил министр.

Как сообщал УНИАН, 3 июня министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что в Украине вводится поэтапное возобновление воздушного сообщения и предоставление разрешения с 5 июня на внутренние авиаперевозки, с 15 июня - международные авиаперевозки.

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