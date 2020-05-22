В Киеве заработает зоопарк, вход только в защитных масках – Кличко

На входе посетителям будут измерять температуру и уже установили дезинфекторы для рук.

С завтрашнего дня начнет работу Киевский зоопарк, вход на его территорию будет разрешен только в защитных масках.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга.

По его словам, в столичном зоопарке завершили первую очередь реконструкции.

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"И теперь большая часть территории зоопарка выглядит совсем по-другому. Новая входная группа с хорошей площадью и новыми помещениями. Общественные туалеты, медпункт. Обустроили современный универсальный вольер для животных и птиц", - рассказал Кличко.

Он уточнил, что сейчас в зоопарке продолжается строительство нового приматника, а за средства инвесторов в новом помещении у входа обустроят океанариум и фудкорты.

Также продолжается строительство большого паркинга для посетителей - на 500 автомобилей, который планируют открыть уже в июле.

"Подчеркну: работать зоопарк будет с соблюдением санитарных норм и мер безопасности. В режиме городского парка. Без маски вход на территорию запрещен. На входе посетителям будут измерять температуру. Установили дезинфекторы для рук. Также будет ограничено количество людей, которые одновременно будут находиться на территории зоопарка. И я призываю киевлян соблюдать правила безопасности. Всеми этими мерами мы стараемся сохранить ваше здоровье и здоровье ваших детей", - подчеркнул Кличко.

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