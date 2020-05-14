Проверки на коронавирус: СМИ назвали условия работы пункта пропуска "Шегини" на границе с Польшей

Во Львовской ОГА говорят, что КПП будет работать с учетом карантинных мер, но у пограничников есть свои опасения.

На пункте пропуска "Шегини-Медика", расположенном на границе с Польшей, который вчера открыли, всех будут проверять на коронавирус.

Об этом пишет "Страна".

По информации издания, у пограничников есть некоторые опасения. Несмотря на открытие единственного пешего перехода во Львовской области, "Шегини" не расширили.

"Наплыв людей может погрузить этот участок границы в хаос. И карантинные меры, которых придерживались с начала эпидемии коронавируса, могут пойти насмарку", - пишет СМИ, добавляя, что сейчас на границе всем въезжающим делают экспресс-тесты на коронавирус. Как это будет на практике в "Шегинях" - пока неясно.

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Областные власти проверки на коронавирус не отрицают. "Пешеходный переход в "Шегинях" будет работать с учетом требований карантина, то есть будут проверки на коронавирус", - заявил заместитель главы Львовской обладминистрации Тарас Грень.

Как сообщал УНИАН, 13 мая Кабинет министров принял решение об открытии пункта пропуска "Шегини" на границе с Польшей.

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