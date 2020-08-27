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Путешествия и карантин: в МИД дали советы украинцам, которые собираются за границу

11:44, 27 августа 2020
Новости туризма
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Что делать туристу перед выездом из Украины - советы МИД / фото УНИАН

Их озвучила начальница отдела защиты прав граждан и юридических лиц Украины за рубежом департамента консульской службы МИД Украины Елена Яловая в эфире телеканала "Украина 24".

"Мы советуем гражданам в первую очередь устанавливать связь с ближайшим дипломатическим учреждением Украины и получать разъяснения по той или иной ситуации, в которую они попали, если мы говорим о трудной ситуации", - отметила она.

Определенные процедуры следует выполнить перед выездом.

"Также перед поездкой мы советуем сделать определенные шаги, чтобы обезопасить себя, а именно: страхование, получение точных разъяснений относительно авиаперелетов, по режиму въезда в ту или иную страну - это обезопасит наших граждан от попадания в сложные ситуации", - пояснила представитель МИД.

Путешествия во время карантина: важные новости

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Автор: Юрий Годован

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