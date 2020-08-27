Путешествия и карантин: в МИД дали советы украинцам, которые собираются за границу

Дипломаты советуют перед выездом из страны оформить страховку.

Украинцам, которые намерены выехать за пределы страны во время карантина, следует придерживаться определенных рекомендаций.

Их озвучила начальница отдела защиты прав граждан и юридических лиц Украины за рубежом департамента консульской службы МИД Украины Елена Яловая в эфире телеканала "Украина 24".

"Мы советуем гражданам в первую очередь устанавливать связь с ближайшим дипломатическим учреждением Украины и получать разъяснения по той или иной ситуации, в которую они попали, если мы говорим о трудной ситуации", - отметила она.

Определенные процедуры следует выполнить перед выездом.

"Также перед поездкой мы советуем сделать определенные шаги, чтобы обезопасить себя, а именно: страхование, получение точных разъяснений относительно авиаперелетов, по режиму въезда в ту или иную страну - это обезопасит наших граждан от попадания в сложные ситуации", - пояснила представитель МИД.

Путешествия во время карантина: важные новости

22 августа Министерство здравоохранения Украины обновило список стран "красной" и "зеленой" зон. В первую попали туристические Албания и Черногория, а во второй остаются, среди прочего, Болгария, Египет, Турция и Хорватия.

Вчера Кабмин временно закрыл въезд в Украину для иностранцев. При этом отдельные категории граждан продолжат пускать в страну.

Исключения также будут делать для белорусов из-за ситуации в стране после президентских выборов.

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Автор: Юрий Годован