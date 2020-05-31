В Киеве запустили фонтаны на Майдане Незалежности (фоторепортаж)

Также был запущен уникальный комплекс из двенадцати гейзерных фонтанов понтонного типа в акватории Русановского канала.

Сегодня начали свою работу центральные киевские фонтаны, а также уникальный комплекс из двенадцати гейзерных фонтанов понтонного типа (плавучие фонтаны) в акватории Русановского канала.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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«Все фонтаны прошли необходимые этапы подготовки. Подготовку проводит команда специалистов электриков, инженеров и программистов. Подготовительные работы включают в себя демонтаж зимнего накрытия чаш фонтанов, подсоединение к электросети всех элементов, проверку и подключение насосного оборудования, настройка свето-музыкального сопровождения и тестовые запуски фонтанов», – заявили в Киевводфонде.

Для монтажа двенадцати гейзерных фонтанов, которые находятся в акватории Русановского канала, были привлечены дайверы и водоплавающая техника. Во время зимнего хранения каждую систему разобрали и диагностировали, отремонтировали и заменили отдельные необходимые элементы. Внешние баки фонтанов почистили и покрасили.

Теперь фонтаны будут работать согласно своему графику и будут радовать киевлян своей красотой.

Также отмечается, что до конца года планируется проведение капитального ремонта фонтана «Основатели Киева». Этот фонтан появился на Майдане Незалежности еще в 2001 году.

Как сообщал УНИАН, мэр Киева Виталий Кличко поздравил киевлян с Днем города.

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