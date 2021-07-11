Данная вакцина пока что не признана в Европейском союзе, но признана ВОЗ

Правительство Бельгии расширило перечень вакцин от COVID-19, которые признает страна. В список внесли вакцину AstraZeneca-Covishield, производимую в Индии.

Об этом сообщает издание schengenvisainfo.com.

Несмотря на то, что Европейский союз данную вакцину не признал, но правительства отдельных стран имеют право самостоятельно определять, какие препараты можно использовать на их территориях. Пока что препарат Covishield признали Австрия, Греция, Германия, Исландия, Словения, Ирландия, Испания и Швейцария.

В то же время в Бельгии препаратом от AstraZeneca прививают людей старше 41 года из-за редких случаев серьезных побочных эффектов.

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Стоит отметить, что именно препаратом Covishield в Украине привито наибольшее число людей.

Вакцинация от коронавируса в Украине

Кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля.

Сейчас прививку делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), производимой по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute); CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio, что производится в Южной Корее.

В Украине с 1 июля началась пилотная эксплуатация в тестовом режиме так называемых "ковидных сертификатов". Это документ, который будет генерироваться в приложении "Дія" или на портале "Дія".

Первой страной Европейского Союза, которая признала украинские свидетельства о вакцинации и открыла границы для украинцев с 11 июня, стала Венгрия.

В Греции пообещали признать украинские сертификаты вакцинации от COVID-19.

Позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил министру иностранных дел Дании Йеппе Кофод взаимное признание документов о вакцинации против COVID-19.

Власти Мальты с 14 июля запретили въезд в страну туристам, которые не сделали прививку от коронавируса.

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Автор: Анастасия Горбачева