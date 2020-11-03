Чернобыльская атомная электростанция со 2 ноября 2020 года переведена на особый режим работы из-за пандемии COVID-19.
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Об этом сообщается на официальном сайте ЧАЭС.
«Администрация ЧАЭС приняла решение со 2 до 15 ноября перевести персонал станции на особый режим работы», - говорится в сообщении.
На рабочих местах останется лишь оперативный персонал, обеспечивающий ядерную и радиационную безопасность объекта, персонал, осуществляющий охрану объектов и персонал, связанный с жизнеобеспечением объектов.
Кроме того, Чернобыльская АЭС ограничивает ознакомительные визиты граждан всех стран на территорию станции как минимум до 30 ноября, а также международные командировки своих работников за границу и технические визиты иностранных специалистов на площадку ЧАЭС.
Впрочем, как позже уточнили в пресс-службе Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения (ДАЗВ), речь идет только о территории станции ЧАЭС, тогда как посетить места и объекты, расположенные вокруг станции, можно.
Так, беспрепятственно посетители попадут на площадь, где находится стена памяти и скульптура Прометея и увидят новый безопасный конфайнмент со смотровой площадки ЧАЭС.
На других локациях официально утвержденных маршрутов ограничения не вводятся.
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