Тонкоклювый кроншнеп может исчезнуть в материковой Европе, Северной Африке и Западной Азии.

Королевское общество защиты птиц (RSPB) заявило об угрозе вымирания тонкоклювого кроншнепа - прибрежной птицы отряда бекасовых. Об этом сообщает IFL Science.

Отмечается, что эта птица когда-то обитала в Сибири. Когда другие птицы летели на юг к тропикам или даже Австралии, эти пернатые проводили отдых на Средиземном море.

Авторы исследования считают, что это "может казаться удачным выбором", учитывая то, что происходит с тропическими лесами.

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"Это первое известное вымирание вида птиц с материковой Европы, Северной Африки и Западной Азии", - говорится в заявлении RSPB.

Ученые утверждают, что последнее подтвержденное наблюдение вида этих птиц произошло в 1995 году в Марокко. Некоторые виды, которые считались вымершими, были вновь найдены, иногда в регионах, где они, по данным ученых, они ранее не обитали.

По словам соавтора исследования Николы Крокфорд, это одна из самых трагических историй, связанных с сохранением природы за столетие:

"Как мы можем ожидать, что страны за пределами Европы выступят за свой вид, когда наши сравнительно богатые страны потерпели неудачу?".

Влияние экологии на здоровье животных

Как сообщал УНИАН, белые медведи стали болеть чаще. Так, у животных возрастает риск заражения вирусами, которыми они реже болели еще 30 лет назад. Это связано с потеплением в Арктике.

В частности, новые исследования позволили понять, как болезни белых медведей могут быть связаны с уменьшением количества арктического льда.

Ученые изучили анализы крови медведей в Чукотском море, собранные в период с 1987 по 1994 год, затем взяли три новых в период с 2008 по 2017 год. Недавние анализы крови показали значительно больше признаков заражения одним из пяти вирусов, бактерий или паразитов.

Ранее УНИАН сообщал, как понять, что кот заболел. По словам ветеринаров, хотя большинство котов очень хорошо переносят низкую температуру, вы не должны оставлять своего кота на улице в морозную ночь, особенно при экстремальных температурах.

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Как сказала эксперт, тепло, выделяемое вашей головой, может быть привлекательным, поэтому она ложится там спать.

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