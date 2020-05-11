В Шанхае после трех месяцев карантина открылся Диснейленд (фоторепортаж)

Посетители и сотрудники обязаны соблюдать правила: носить маски, соблюдать социальную дистанцию и проводить скрининг температуры.

Компания Disney открыла свой парк развлечений в китайском Шанхае, который был закрыт с января в связи с эпидемией коронавируса.

Как сообщает Reuters, в первый же день его работы в парк устремились тысячи посетителей, хотя Диснейленд работает с рядом ограничений. Посетители и сотрудники обязаны соблюдать правила: носить маски, соблюдать социальную дистанцию и проводить скрининг температуры.

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При этом, число посетителей будет ограничено. За день парку позволено принимать лишь 20% от своей ежедневной вместимости – приблизительно 16 тысяч человек.

Программа развлечений в парке также претерпела изменения. Парады и фейерверки заменили вечерним световым шоу, а интерактивные детские игровые зоны и постановочные представления в помещениях закрыли.

Как сообщал УНИАН, шанхайский Диснейленд был закрыт с января. Шанхайский Диснейтаун, Wishing Star Park и Shanghai Disneyland Hotel вновь открылись в марте.