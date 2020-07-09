Украинцам объяснили, что нужно делать после возвращения из стран "красной" зоны

Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил, что человек после возвращения может пройти ПЦР-тестирование в любой частной лаборатории, аккредитованной Центром общественного здоровья, и в случае получения негативного результата не проходить обсервацию.

Министр здравоохранения Максим Степанов напомнил алгоритм действий граждан, которые возвращаются в Украину из стран "красной" зоны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга, отвечая на вопрос относительно алгоритма действий людей, которые возвращаются в Украину из стран "красной" зоны, в частности, тех, у кого после возвращения оказались отрицательные ПЦР-тесты.

Степанов отметил, что по предложению Министерства здравоохранения, правительство приняло решение о порядке выхода граждан из самоизоляции.

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"Человек, который приезжает из страны, отнесенной к "красной" зоне, должен пройти самоизоляцию в течение 14 дней, установив у себя приложение "Дій вдома". Но по его желанию он может пройти ПЦР-тестирование - в любой частной лаборатории. И важно, чтобы эта лаборатория относилась к лабораториям, аккредитованным Центром общественного здоровья", - подчеркнул он.

Министр добавил, что вся информация о лабораториях размещена на сайте ЦОЗ.

"В случае отрицательного теста, лаборатория, согласно условиям, сразу уведомляет Центр общественного здоровья и автоматически сообщается... на администрирование приложения "Дій вдома", - пояснил Степанов.

Он отметил, что после этого человеку в приложение приходит соответствующее сообщение, и он прекращает самоизоляцию.

Как сообщал УНИАН, 6 июля Министерство здравоохранения опубликовало обновленный список стран "красной" и "зеленой" зон по показателям активных больных COVID-19 на 100 тысяч населения.

Так, в "красной" зоне находятся Албания, Черногория и Египет. Турция и Хорватия находятся в "зеленой" зоне. Во все эти страны украинцам разрешено въезжать в качестве туристов.

В Государственном агентстве развития туризма отметили, что граждане, которые приезжают из стран "красной" зоны, должны проходить обсервацию сроком 14 дней или воспользоваться приложением "Дій вдома".

Кабмин разрешил прекращать режим самоизоляции или обсервации тем, кто въезжает на территорию Украины из стран "красной" зоны, при условии, если они сделают тесты на COVID-19 методом ПЦР после пересечения государственной границы и будут иметь отрицательные результаты. Из стран "зеленой" зоны - без ограничений.

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