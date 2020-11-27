Эксперт также рассказала об убытках гостиниц из-за карантина выходного дня.

Чем больше разговоров о локдауне, тем больше люди опасаются тратить деньги на путешествия на новогодние праздники.

Об этом рассказала соучредитель национального туристического оператора Елена Бойко в эфире канала "Украина 24". По ее словам, из-за карантина выходного дня убытки гостиниц в Украине составили около 120 млн гривень.

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"Скажем так, украинцы — оптимисты, и они летают. Что касается новогодних туров, то сейчас несколько упал спрос и упали продажи. Чем больше разговоров о локдауне, тем больше люди остерегаются вкладывать деньги в путешествия. Но мы все равно думаем, что во время новогодних праздников туры состоятся", — сказала она.

По словам Бойко, даже если введут локдаун, справиться с ситуацией будет легче, чем было весной 2020 года — во время первого локдауна.

"По сравнению с тем, что было в марте, хуже уже не может быть. Тогда сотни тысяч людей были за границей, мы были растеряны, это был какой-то театр абсурда. Сейчас уже больше понимания, ограниченное количество стран открыто. Их можно даже перечислить: Стамбул для экскурсий; Эмираты; Мальдивы — там косвенное сообщение; Египет; Доминикана — это чартер, поэтому легче отвезти и забрать людей; Мексика. Когда были мартовские туры, массово оплачены, и деньги уже были перечислены за границу, там переносились сроки отдыха клиентов. А здесь есть определенные сложности и риски. Будем либо возвращать деньги, либо предлагать передвинуть. Мы уже ждем, что через месяц, два, три восстановится нормальная жизнь. Мы открываем новые направления, ставим новые самолеты. Очень хочется, конечно, чтобы новогодние туры состоялись. Даже та же Украина, которая представлена и горнолыжными, и санаторными, и экскурсионными турами", — сказала она.

Карантин выходного дня в Украине

11 ноября Кабмин принял решение о введение карантина выходного дня с 14 ноября.

Правительство отказалось от адаптивного карантина и установило общегосударственный карантин с ограничениями, которые действовали в предыдущем варианте карантина на территориях с оранжевым уровнем эпидопасности, для всех территорий.

17 ноября Рада провалила голосование за рекомендацию Кабмина отменить карантин выходного дня.

25 ноября в Кабмине допустили введение тотального карантина на новогодние праздники.

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Автор: Андрей Василюк