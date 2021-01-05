В "Укрзализныце" обещают обеспечить все противоэпидемические меры для безопасности пассажиров во время путешествий.

"Укрзализныця" обещает обеспечить курсирование поездов дальнего и пригородного сообщения во время очередного усиления карантина в стране с 8 по 24 января 2021 года, продиктованного решением правительства Украины.

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Об этом говорится в сообщении на сайте главного железнодорожного перевозчика Украины.

В то же время в "Укрзализныце" обещают обеспечить все противоэпидемические меры для безопасности пассажиров во время путешествий.

"Призываем пассажиров соблюдать обязательный масочный режим во время путешествий и пользоваться антисептиком. В случае нарушения этих норм просим обращаться в наш контакт-центр: 800-50-3111. На такие нарушения будем реагировать мгновенно", - говорится в сообщении.

Работа "Укрзализныци" в новогодние и рождественские праздники

В этом году "Укрзализныця" дополнительно назначила 17 поездов для перевозки пассажиров во время зимних праздников. Перевозчик учел пожелания пассажиров и назначил поезда в самых популярных направлениях.

В частности, появилось несколько дополнительных возможностей попасть на горнолыжный курорт Славское во Львовской области.

При этом Новый год в поездах встретили более 5,4 тысяч пассажиров, а всего в эти праздничные сутки курсировало 60 пассажирских поездов.

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Автор: Марина Григоренко