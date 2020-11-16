Вместе с тем министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что в ближайшее время правительство не будет рассматривать вопрос о закрытии границ.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что, в случае введения в Украине полного локдауна, власти будут рассматривать вопрос о закрытии границ.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Украина 24».

Читайте такжеШмыгаль отреагировал на протесты против карантина – собирает мэров на онлайн-встречу

"Если будет введен полный локдаун – то, очевидно, будет рассматриваться такая мера как закрытие границ. Но с введением карантина выходного дня нам удалось избежать опции полного локдауна, поэтому в ближайшее время я не ожидаю рассмотрения этого вопроса на заседании правительства», - отметил министр.

Карантин выходного дня в Украине

11 ноября Кабмин принял решение о введении в Украине с 14 по 30 ноября карантина выходного дня. Он будет действовать с 00.00 субботы до 00.00 понедельника.

В частности, в выходные дни с ограничениями, предусмотренными в будние дни, дополнительно запрещена работа кофеен и ресторанов (за исключением услуги «с собой»), работа ТРЦ, других развлекательных заведений, фитнес-центров и тому подобное.

Разрешено работать только продуктовым магазинам, аптекам, почтовым отделениям, ветаптекам, медучреждениям, АЗС.

В Украине за все время пандемии на COVID-19 заболели 545 тыс. 689 человек, умерли 9 тыс. 697. 15 ноября было выявлено 9 тыс. 832 новых больных.

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Автор: Константин Гончаров