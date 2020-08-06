"Укрзализныця" начнет продавать места в региональных поездах

Продажа проездных документов в пределах 100% мест открыта на основании принятых решений региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Уже с пятницы, 7 августа, в региональных поездах с 800-й нумерации, следующих из Киева и обратно, билеты можно будет купить на 100% мест.

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Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что восстановление полноценной продажи билетов на региональные поезда стало возможным благодаря согласованию Киевской городской государственной администрации.

"Продажа проездных документов в пределах 100% мест открыта на основании принятых решений региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и распоряжения Киевской областной государственной администрации от 31.07.2020", - говорится в сообщении.

Як повідомляв УНІАН, напередодні "Укрзалізниця" подовжила курсування 17 регіональних поїздів. Завдяки регіональним поїздам пасажири мають можливість подорожувати з Києва до Конотопа, Фастова, Шостки, Чернігова, Жмеринки, Рівного та інших міст.

Подчеркивается, что все поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса. Поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты, прошли соответствующие инструктажи и медосмотр.

Для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон.

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