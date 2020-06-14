МАУ отменила ряд авиарейсов: названа причина

В компании отмечают, что сейчас нет спроса и условий для нормальных полетов.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" отменила почти все рейсы и продажу билетов до 1 августа из-за небольшого спроса и отсутствия условий для нормальных полетов.

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В комментарии «Обозревателю» президент МАУ Евгений Дыхне рассказал, что открывать продажу билетов будут точечно на конкретный рейс и при определенных условиях.

"Нет спроса и условий для нормальных полетов. Если мы увидим стопроцентную гарантию, что сможем обеспечить то или иное направление, тогда будем открывать продажу билетов точечно именно на тот рейс", – пояснил он.

Как сообщал УНИАН, ранее МАУ обнародовала правила для пассажиров, которых они будут придерживаться во время полетов на самолетах авиакомпании после возобновления полетов с 15 июня 2020 года.

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