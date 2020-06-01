В аэропорту "Киев" заявили о возобновлении рейсов в страны ЕС с 16 июня (список направлений)

О готовности возобновления рейсов аэропорта сообщили несколько авиакомпаний.

Столичный аэропорт имени Игоря Сикорского ("Жуляны") намерен возобновить рейсы с 16 июня.

Об этом сообщается на странице аэропорта в Facebook.

В пресс-службе напомнили слова министра инфраструктуры Владислава Криклия, который сообщил о начале авиарейсов из Украины 15 июня.

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"О своей готовности возобновить международные рейсы с 16 июня из аэропорта "Киев" сообщили авиакомпании Belavia, LOT, WizzAir, рейс в Запорожье готова выполнять авиакомпания Мотор Сич", - сообщили в аэропорту.

Список направлений, по которым планируется возобновить рейсы с 16 июня:

Belavia - Минск;

LOT - Варшава;

WizzAir - Биллунд (Дания), Афины (Греция) Берлин (Германия), Вильнюс (Литва), Нюрнберг (Германия), Ларнака (Кипр), Вена (Австрия), Бремен (Германия), Рига (Латвия), Лиссабон (Португалия), Ганновер (Германия), Гданьск (Польша).

Как сообщал УНИАН, ранее в столичном аэропорту заявили, что он может не пережить коронавирусный кризис.

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