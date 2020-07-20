В аэропорту "Одесса" с 21 июля начнут проводить тесты на коронавирус

Сбор анализов будет проводиться в медпункте аэропорта.

В международном аэропорту «Одесса» с 21 июля откроется пункт сбора анализов для проведения ПЦР-тестирования на COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

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«Данная услуга будет полезна для путешественников, которые прибывают из стран «красной» зоны и вынуждены соблюдать 14-дневную самоизоляцию. Сбор анализов будет проводиться в медпункте аэропорта; функционировать – во время международных рейсов, а также рейсов из аэропорта «Борисполь», - говорится в сообщении.

При отрицательном результате путешественники смогут через 24-48 рабочих часов (в зависимости от времени сдачи анализов) завершить самоизоляцию.

«Это обусловлено тем, что в течение этого времени лаборатория вносит результат тестирования в электронную систему Центра общественного здоровья Украины. Данные автоматически синхронизируются с сервисом «Действуй дома», который уведомляет пассажира о возможности прекращения самоизоляции», - добавили в аэропорту.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Одесса» относится к группе крупнейших аэропортов Украины и связан воздушными линиями со многими городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки.

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