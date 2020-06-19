"Не может не радовать": аэропорт Львов возобновил международные рейсы

Аэропорт Львова принимает и отправляет первые после карантина рейсы в Германию.

Международный аэропорт "Львов" имени Данила Галицкого возобновил обслуживание международных авиарейсов.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram.

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По его словам, сегодня аэропорт Львова принимает и отправляет первые рейсы после возобновления регулярного пассажирского авиасообщения по направлениям: Львов-Берлин, Дортмунд-Львов, Львов-Дортмунд и Берлин-Львов.

"Авиация понемногу начинает восстанавливаться и это не может не радовать", - отметил Криклий.

Как сообщал УНИАН, ранее международное авиасообщение в аэропорту "Киев" имени. Сикорского наконец возобновилось.

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