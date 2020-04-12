Вашингтон организовал спецрейс для эвакуации американцев из Украины

Платить за перелет пассажирам пока не нужно, однако после возвращения на родину они все же должны возместить расходы за перелет государству.

Государственный департамент США и посольство США в Украине организовали специальный чартерный рейс для граждан США, их детей, мужей или жен и легальных постоянных жителей Штатов для их возвращения домой из Украины.

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Как сообщает «Голос Америки», вылет спецборта запланирован на 17:00 15 апреля, из аэропорта «Борисполь». Время отправления и прибытия может быть изменено.

Свободных мест в самолете уже нет. Впрочем, в Госдепе отмечают, что все те, кто не успел и до сих пор желает покинуть Украину, должны написать им на электронную почту. Граждан внесут в список на потенциальный следующий рейс, либо же предоставят им специальные инструкции к действиям.

Как сообщается платить за перелет пассажирам пока не нужно, но по возвращению в США все, кто находился на рейсе, позже все же должны возместить расходы за перелет государству.

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