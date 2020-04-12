Вашингтон организовал спецрейс для эвакуации американцев из Украины
Государственный департамент США и посольство США в Украине организовали специальный чартерный рейс для граждан США, их детей, мужей или жен и легальных постоянных жителей Штатов для их возвращения домой из Украины.
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Как сообщает «Голос Америки», вылет спецборта запланирован на 17:00 15 апреля, из аэропорта «Борисполь». Время отправления и прибытия может быть изменено.
Свободных мест в самолете уже нет. Впрочем, в Госдепе отмечают, что все те, кто не успел и до сих пор желает покинуть Украину, должны написать им на электронную почту. Граждан внесут в список на потенциальный следующий рейс, либо же предоставят им специальные инструкции к действиям.
Как сообщается платить за перелет пассажирам пока не нужно, но по возвращению в США все, кто находился на рейсе, позже все же должны возместить расходы за перелет государству.
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