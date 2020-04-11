В Киев прибыл самолет из ОАЭ со 113 украинцами

Также чартерным рейсом доставлена первая партия гуманитарной помощи Украине от ОАЭ общим грузом 10 тонн.

Из Объединенных Арабских Эмиратов вернулись 113 граждан Украины, которые не смогли ранее вылететь на родину.

Как сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины, самолет приземлился в международном аэропорту «Борисполь» 10 апреля.

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Отмечается, что также чартерным рейсом доставлена первая партия гуманитарной помощи Украине от ОАЭ общим грузом 10 тонн для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, речь идет о средствах индивидуальной защиты: 15 тысяч медицинских халатов, 20 тысяч защитных масок, 500 тысяч перчаток, 30 тысяч пар защитной обуви, 15 тысяч комбинезонов и 6 тысяч литров дезинфицирующего средства.

«Гуманитарный груз получен без привлечения средств государственного бюджета Украины. Все средства защиты будут непосредственно переданы отечественным больницам и медикам», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, у авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) появится возможность постепенно возвращать деньги по несостоявшимся рейсам, когда она начнет снова продавать билеты.