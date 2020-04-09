15 украинцев возвращаются в Украину из США - посольство

Граждане Украины застряли в США из-за карантинных ограничений.

15 украинских граждан возвращаются в Украину из США чартерным самолетом американской авиакосмической компании «Нортроп Грумман».

Об этом сообщает посольство Украины в США в Facebook.

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"Сегодня из Вашингтонского международного аэропорта «Даллес» отбыли 15 граждан, которых американская авиакосмическая компания «Нортроп Грумман» по договоренности с посольством любезно согласилась вернуть в Украину", - говорится в сообщении.

Украинцы застряли в США из-за карантинных ограничений.

В посольстве уточнили, что компания «Нортроп Грумман» уже несколько лет сотрудничает с украинским космическим бюро и в апреле планировала отправлять чартер, чтобы забрать из Украины в США украинских конструкторов, которые помогают в рамках проекта по созданию ракеты-носителя «Антарес», который каждые полгода доставляет груз на Международную космическую станцию.

"Для нас это также прекрасная возможность напомнить, что программа «Защита», инициированная МИД Украины, действует. Специальный самолет имел ограниченное количество мест и забрал только тех граждан, которые отправились на программу в посольство Украины в США и требовали неотложной медицинской, финансовой или бытовой помощи", - отметили украинские дипломаты.

Как сообщал УНИАН, группа украинцев, которые застряли в Непале из-за коронавируса, вылетает домой.