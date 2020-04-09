Закрыты все санатории: в курортном Трускавце "беспрецедентная ситуация" из-за карантина

Мэр прогнозирует сложный год для города.

Курорт Трускавец во Львовской области больше не принимает отдыхающих на время действия карантина в Украине.

Читайте такжеСвежий рейтинг паспортов: повлияет ли коронавирус на безвиз по всему мируКак сообщил городской голова Трускавца Андрей Кульчинский, из-за отсутствия туристов город фактически опустел, передает Zruchno.Travel.

«У нас в Трускавце сейчас беспрецедентная ситуация. Закрыты все бюветы, санатории, гостиницы, пансионаты. Ни одного отдыхающего официально нет. Такого никогда раньше не было. Есть свои особенности карантинного режима в других городах, но такого как в Трускавце и в некоторых других курортных городах, больше нигде нет в Украине», – подчеркнул Кульчинский.

Городской голова прогнозирует сложный год для курортного города, поскольку значительную часть бюджетных поступлений составляет туристический сбор и косвенные налоговые поступления от туризма.

«Для нас это и большой вызов в части резкого уменьшения налоговых поступлений. Люди потеряли работу. Много кто ушел в отпуск за собственный счет. Есть социальная напряженность по этому поводу. Поэтому мы начали мероприятия по экономии бюджетных средств», – подчеркнул он.

Ранее УНИАН сообщал, что эксперты спрогнозировали, как изменится рынок туризма после пандемии коронавируса.

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