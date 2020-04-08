Застрявшие в Непале украинские туристы летят на родину (фото)

Ранее сообщалось, что 30 украинцев застряли в Непале, треть из них - профессиональные альпинисты.

Группа украинцев, застрявших в Непале из-за коронавируса, сейчас вылетают домой.

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Об этом в Twitter сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок.

"Наконец! Совместными усилиями удалось! Группа украинских туристов вылетает из Непала. Спасибо МИД Германии за помощь, спасибо украинским дипломатам в Киеве и за рубежом за очередное профессионально выполненное задание", - написал он.

Ранее сообщалось, что 30 украинцев застряли в Непале. Треть из них - профессиональные альпинисты. Когда весь мир вывозил своих граждан - они еще штурмовали предгорья Эвереста. Говорят, что информации не было, потому что пробыли в горах на высоте более чем 5 километров более двух недель. О карантине узнали, когда уже вернулись с гор.

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