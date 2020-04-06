Украинцев на обсервацию будут принимать санатории "Укрпрофздравницы" (фото)

Технически принять украинцев для прохождения обсервации готовы 12 здравниц общества.

Объектами обсервации для граждан Украины, которые возвращаются из-за рубежа, станут санатории «Укрпрофздравницы».

Читайте также3500 гривен за 14 дней: какие условия обсервации готовят для украинцев, которые возвращаются из-за границыОб этом говорится в сообщении начальницы отдела маркетинга и рекламы Чао «Укрпрофздравница» Анна Десятова на Facebook-странице общества.

Первым принимать украинцев на обсервацию начал «Клинический санаторий им. Пирогова» (санаторий «Куяльник»).

Санаторий будет принимать людей для прохождения обсервации сроком на 14 суток с соблюдением требований и рекомендаций главного государственного санитарного врача Украины.

Сейчас в «Куяльник» уже прибывают первые группы для прохождения обсервации. В «Укрпрофздравнице» заверили, что коллектив санатория, инфраструктура и номера полностью готовы к приему и размещению. Персонал санатория обеспечен средствами индивидуальной защиты, санитарными и дезинфицирующими средствами, а работники прошли инструктаж и готовы к работе в режиме обсервации.

Гостей будут размещать в двухместных номерах категории «стандарт улучшенный» с обеспечением трехразового питания. Все номера имеют комфортные условия для проживания с подключением к интернету и телевидению. Всего санаторий «Куяльник» может принять на обсервацию более 1000 человек одновременно.

Кроме того к приему людей на обсервацию готовятся санатории «Жовтень» и «Украина», под Киевом. Технически принять украинцев для прохождения обсервации готовы 12 здравниц «Укрпрофздравницы».

В то же время пока неизвестно, будут ли украинцы проходить обсервацию свой счет или за средства местного и государственного бюджетов.

«Пока возможны 2 варианта: когда санаторий принимает людей на безвозмездной основе с возмещением фактически понесенных расходов из местного или государственного бюджета, или за счет самих граждан, которые будут находиться на обсервации. Стоимость размещения для них будет составлять 3000 гривень за 14 суток на 1 человека, без питания. Планируется, что персонал санаториев, привлеченный к работе для обеспечения обсервации людей, будет получать втрое увеличенную заработную плату», – пояснила Десятова.

Ранее УНИАН сообщал, как проходит обсервация украинцев, которые вернулись с Бали.