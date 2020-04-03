Кабмин ввел обязательную обсервацию для всех лиц, пересекающих государственную границу

Правительство продолжает ужесточать меры по защите внешних границ Украины в рамках противодействия распространению коронавируса.

Кабинет министров для противодействия распространению коронавирусной инфекции оставляет работать только 21 пункт пропуска на государственной границе.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в видеообращении в Telegram-канале.

«Для обеспечения и страхования здоровья украинцев мы продолжаем ужесточать меры по защите наших внешних границ. Останется работать только 21 пункт пропуска на государственной границе Украины», - сказал он.

Также он заявил об обязательной обсервации на 14 дней для всех лиц, пересекающих государственную границу. Исключение - для работников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных миссий; водителей, членов экипажей, поездных и локомотивных бригад.

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Как сообщал УНИАН, 11 марта Кабинет министров в связи с распространением коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля, который позже был продлен до 24 апреля.

Среди мер - закрытие пунктов пропуска через границы. По данным ГПСУ, запланировано закрыть около 70% всех пунктов.

По состоянию на март из 230 пунктов пропуска через государственную границу Украины было закрыто около 100 пунктов.

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