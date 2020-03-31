Крупнейшие туроператоры Украины перестали возвращать деньги за отмену туров - СМИ

Вместо этого компании уговаривают туристов перебронировать туры на более поздние даты.

Крупнейшие туроператоры страны (Join UP!, PEGAS Touristik, Coral Travel и TEZ TOUR) сообщают, что карантин из-за коронавируса признан форс-мажором, во время которого они имеют право не возвращать деньги за туры.

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Как сообщает «ЛІГА.Бізнес», с прошлой недели они фактически не возвращают деньги желающим отказаться от ранее купленных путевок на ближайшие месяцы.

В качестве альтернативы, которая позволит не потерять потраченные средства, предлагают перебронирование тура. Оплаченные деньги за отмененный тур компании обещают зачислить для приобретения любого другого путешествия от этого же туроператора.

На сегодня отменены все туры, которые приходятся на время карантина (с 17.03.2020 по 23.04.2020). Но туристам, желающим вернуть деньги за путешествие, которые должны состояться после 23 апреля, этого также не удастся сделать.

Два турагента на условиях анонимности рассказали журналистам, что клиенты массово хотят отменить туры, которые приходятся на май-июль. Но компании никому не возвращают деньги, а уговаривают туристов перенести на более поздние даты.

Формально форс-мажор не распространяется на даты за пределами официального карантина, но туркомпании воспользовались нюансом расчета штрафных санкций. Туроператоры изменили правила расчета суммы денег при отмене тура по инициативе туриста. Компании могут не вернуть туристу сумму, равную фактически понесенным расходам (ФПР).

Собеседники журналистов рассказывают, что сумма ФПР может составлять до 100% стоимости тура независимо от даты предстоящей поездки. То есть деньги могут не вернуть вообще.

Турагент объясняет, что главное неудобство для клиентов в том, что расчет размера ФПР осуществляется в индивидуальном порядке после аннуляции тура. Турист, отменяя путешествие, не знает размер возможной компенсации от туроператора.

Большинство туроператоров предлагают переносить поездки на более поздний период - до 31 октября 2020 года. Некоторые – до 31 декабря 2021 года.

При этом Государственное агентство развития туризма поддержало туроператоров.

"В связи с глобальным распространением коронавирусной инфекции Государственное агентство развития туризма рекомендует гражданам Украины обратиться к туроператорам с просьбой перебронировать поездки, запланированные на период действия карантина", - говорится в письме, которое агентство разослало туристическим компаниям.

Отдельно агентство рекомендует остановить продажу новых туров с датой начала путешествия раньше чем 23 апреля 2020. И предупреждает, что срок запрета могут продолжить в соответствии с эпидемиологической ситуацией в мире.

Напомним, по данным мониторингового центра при КГГА, 37 тысяч киевлян вернулись из-за границы домой после 11 марта.

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