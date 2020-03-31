В КГГА рассказали, сколько киевлян вернулись из-за границы в течение последних недель

По словам мэра, в Киеве начал работать Центр мониторинга за соблюдением жителями города режима самоизоляции и карантина.

По данным мониторингового центра при КГГА, 37 тыс. киевлян вернулись из-за границы домой после 11 марта.

Об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко на пресс-конференции относительно ситуации по противодействию распространению коронавируса.

«Мы создали мониторинговый центр по контролю соблюдения самоизоляции больными в легкой форме, которые лечатся дома, и контактерами, а также правил обсервации людьми, которые вернулись из стран, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусной инфекции. Мониторинговый центр уже работает над сбором информации от семейных врачей, Киевского лабораторного центра Минздрава Украины, Государственной пограничной службы, Главного управления Нацполиции, других служб и от жителей города», - сказал мэр.

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По его словам, город создает единую базу, чтобы тщательно контролировать возможные пути распространения вируса. «На сегодняшний день центр получил информацию о 37 тыс. киевлян, которые пересекли государственную границу с 11 марта; о 435 киевлянах, которые являются контактерами с больными, и о 107 подтвержденных больных, часть из которых лечатся дома в самоизоляции», - озвучил Кличко первые данные мониторинга.

Он добавил, что Центр также будет контролировать ситуацию по соблюдению режима самоизоляции и помогать тем, кто изолировался, вовремя получить медицинскую помощь, если она потребуется.

Кличко напомнил, что ответственность за нарушение режима карантина, самоизоляции или обсервации: за первое нарушение - это штраф в размере 17 тыс. грн, за второе - 34 тыс. грн, за третье - уголовная ответственность.

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Как сообщал УНИАН, в Киеве с 12 марта был введен карантин в учреждениях образования. С 17 марта в городе работают только заведения и учреждения, необходимые для обеспечения жизни столицы.

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