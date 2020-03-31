3500 гривень за 14 дней: какие условия обсервации готовят для украинцев, которые возвращаются из-за границы

Граждане, которые возвращающиеся на родину, должны заблаговременно оплатить обсервацию через туристических операторов.

Министерство культуры, молодежи и спорта Украины совместно с Гостуризмом подготовило варианты подготовки баз обсервации граждан Украины, которые сейчас возвращаются из-за границы. Обсервация должна начаться с 3 апреля.

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Об этом в Faccebook сообщает Управление туризма и промоций Киевской городской государственной администрации. Власть предлагает следующие варианты размещения людей:

– стандартное поселение 1–местное;

– улучшенное поселение 1–местное;

– VIP-размещение 1–местное;

– доплата за 1–местное дополнительное место (для семейных пар);

– доплата за детей 3– или 4– местное поселение.

Отмечается, что стоимость проживания должна включать трансфер от границы до отеля, обеспечение персонала защитными средствами и проведениея дезинфекции во время и после окончания обсервации.

Определены следующие условия поселения:

продолжительность поселение – 14 дней;

ориентировочная стоимость проживания – 3000-3500 грн за 14 суток;

одноместное поселение для тех, кто возвращается индивидуально и 2-4 местные номера для семейных пар или семей с детьми;

индивидуальный санузел в номере (желательно);

возможность обеспечения питания в ланчбоксах и с одноразовой посудой – доставка в номер (стоимость 3-разового питания от 100 грн для эконом варианта и возможность выбора нескольких вариантов);

согласие персонала на работу в индивидуальной защите.

Украинцы, которые возвращаются на родину, должны заблаговременно оплатить услуги проживания через туристических операторов.

Правила работы заведений размещения во время обсервации предоставит Минздрав, а охрану помещений и контроль за порядком обеспечит МВД.

Управление туризма и промоций КГГА обратилось к руководителям гостиниц с просьбой безотлагательно рассмотреть эти предложения и до 15:00 31 марта, и в случае принятия положительного решения, внести свое заведение в специальную форму.

Отметим, по состоянию на 13:00 31 марта согласие предоставить площади под обсервацию в указанной форме предоставило только одно заведение – оздоровительный детский центр «Смена» на Киевщине. При этом, стоимость проживания за 14 суток он определяет значительно выше трех с половиной тысяч гривень – она стартует от 6300 грн за многоместные номера.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров на заседании вечером 29 марта принял решение об обязательном соблюдении режима обсервации для тех украинцев, которые возвращаются из-за границы.

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