Пассажиров рейсов из Дохи удалось уговорить на обязательную обсервацию - ГПСУ (видео)

Сегодня ночью из Дохи прибыли около 350 человек, но 50 из них отказывались от обязательной обсервации.

Украинцев, которые ранее отказывались от обязательной обсервации по возвращении из Катара, все же удалось убедить и доставить в места обсервации.

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Об этом в комментарии УНИАН сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"Около двух часов дня они все же согласились и были отправлены к местам обсервации", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 марта, в аэропорт "Борисполь" прибыли два рейса из Дохи. На них находились около 350 человек, почти 50 из них отказались отправиться на обсервацию, которая, согласно недавнему решению правительства, является обязательной для всех вернувшихся из-за границы.

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