В МИД рассказали, сколько еще украинцев ожидают эвакуации из разных стран мира
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что 11 тысяч 449 украинцев ожидают эвакуации из разных стран мира.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время онлайн-брифинга в МИД.
«В настоящее время количество граждан, ожидающих эвакуации из разных стран мира, составляет 11 тысяч 449 человек. Эта цифра динамична, так как кто-то постоянно эвакуируется, а кто-то наоборот меняет свое мнение и решает эвакуироваться, информируя об этом посольство или консульство», - заявил он.
Кулеба призвал тех граждан Украины, которые имеют средства для проживания в той стране, где они сейчас находятся, там и оставаться.
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«Потому что путешествие - это подвергание себя опасности. Вы не можете осуществить длительный переезд, не касаясь поверхности, не общаюсь с людьми, и вы никогда не знаете, где у вас будет риск заражения», - подчеркнул он.
Глава МИД подчеркнул, что сейчас «критический период» и «ближайшие недели будут определяющими».
«В целях вашей же безопасности желательно, чтобы вы эти недели находились пока там, где вы находитесь, это для вас лично гораздо безопасный вариант», - убежден Кулеба.
Как сообщал УНИАН, по данным МИД по состоянию на 21:00 29 марта, в Украину при содействии дипломатических учреждений с начала эвакуационных мероприятий вернулись 144 тысяч 698 граждан.