В МИД рассказали, сколько еще украинцев ожидают эвакуации из разных стран мира

Министр Кулеба призвал украинцев, которые имеют средства для проживания в той стране, где они сейчас находятся, там и оставаться.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что 11 тысяч 449 украинцев ожидают эвакуации из разных стран мира.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время онлайн-брифинга в МИД.

«В настоящее время количество граждан, ожидающих эвакуации из разных стран мира, составляет 11 тысяч 449 человек. Эта цифра динамична, так как кто-то постоянно эвакуируется, а кто-то наоборот меняет свое мнение и решает эвакуироваться, информируя об этом посольство или консульство», - заявил он.

Кулеба призвал тех граждан Украины, которые имеют средства для проживания в той стране, где они сейчас находятся, там и оставаться.

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«Потому что путешествие - это подвергание себя опасности. Вы не можете осуществить длительный переезд, не касаясь поверхности, не общаюсь с людьми, и вы никогда не знаете, где у вас будет риск заражения», - подчеркнул он.

Глава МИД подчеркнул, что сейчас «критический период» и «ближайшие недели будут определяющими».

«В целях вашей же безопасности желательно, чтобы вы эти недели находились пока там, где вы находитесь, это для вас лично гораздо безопасный вариант», - убежден Кулеба.

Как сообщал УНИАН, по данным МИД по состоянию на 21:00 29 марта, в Украину при содействии дипломатических учреждений с начала эвакуационных мероприятий вернулись 144 тысяч 698 граждан.