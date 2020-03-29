Из Нью-Йорка вылетел спецрейс с украинцами

В посольстве Украины в США уточнили, что это те украинцы, которые заранее приобрели на этот рейс билеты.

Из США отправился еще один коммерческий авиарейс с гражданами Украины, которые не могли вернуться домой в связи с карантином.

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Об этом сообщил посол Украины в США Владимир Ельченко.

По его словам, удалось отправить коммерческий специальный самолет МАУ из Нью-Йорка в Киев.

В посольстве Украины в США уточнили, что это те украинцы, которые заранее приобрели на этот рейс билеты.

"На борту 359 пассажиров... Защитными масками все пассажиры обеспечены", - сообщили в посольстве.

Как сообщал УНИАН, крупнейший в Украине авиационный перевозчик - авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в связи с принятием украинским правительством решения о продлении карантина до 24 апреля и полном прекращении пассажирского сообщения в рамках борьбы с коронавирусом, вводит дополнительные спецрейсы для вывоза украинцев домой из-за рубежа.

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