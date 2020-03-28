В Украину вернулись свыше 100 тысяч граждан – МИД

161 украинец находится на карантине, а 27 граждан лечатся за рубежом.

В Украине при содействии дипломатических учреждений с начала эвакуационных мероприятий вернулись более 109,9 тыс. граждан.

Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства иностранных дел относительно коронавируса.

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По данным МИД, 109 тыс. 448 граждан уже вернулись в Украину, а на карантине за рубежом находится 161 гражданин Украины: по одному - в Австралии, Азербайджане, Бельгии, Катаре, Китае, Швейцарии, Черногории, России, Нидерландах и Молдове, по двое - в Нигерии и США, трое - в ОАЭ, пятеро - в Румынии, семеро - в Германии, девять - во Вьетнаме и 107 – в Польши.

Кроме того, 27 украинцев лечатся от COVID-19 в других государствах: по одному - в Швейцарии, США, Нидерландах, Испании и на Сейшелах, по два - в Польше, ОАЭ и Нигерии, три - в Австрии, по четыре - в Германии и Доминиканской Республике, пять - в Италии.

8 граждан Украины выздоровели за рубежом (4 - в Японии, 2 - в Италии, 1 – в Польше, 1- в Германии), а 4 умерли.

С полуночи 28 марта Украина закрыла всё пассажирское авиасообщение. Украинцы из-за рубежа смогут попасть на родину через отдельные пункты пропуска на границе пешком или на автомобиле.