МАУ направила рейс в Таиланд за украинцами
Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» направила специальный эвакуационный рейс в Бангкок, чтобы забрать украинцев.
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Об этом сообщает пресс-служба МАУ.
В 22:37 специальный эвакуационный рейс PS1171 вылетел из Международного аэропорта «Борисполь».
Рейс выполняется на дальнемагистральном широкофюзеляжном самолете Boeing 767-300 с бортовым номером UR-GEA. Пассажирская емкость воздушного судна – 286 кресел.
Согласно расписанию, прибытие рейса PS1172 Бангкок – Киев ожидается в 18:15 в воскресенье, 29 марта. По состоянию на вечер 27-го марта на рейс зарегистрированы 274 пассажира.
Как сообщал УНИАН, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" прекратила выполнение регулярных рейсов на всей сети полетов до 24 апреля включительно.
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