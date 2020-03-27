МАУ направила рейс в Таиланд за украинцами

В 22:37 специальный эвакуационный рейс PS1171 вылетел из Международного аэропорта "Борисполь".

Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» направила специальный эвакуационный рейс в Бангкок, чтобы забрать украинцев.

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Об этом сообщает пресс-служба МАУ.

В 22:37 специальный эвакуационный рейс PS1171 вылетел из Международного аэропорта «Борисполь».

Рейс выполняется на дальнемагистральном широкофюзеляжном самолете Boeing 767-300 с бортовым номером UR-GEA. Пассажирская емкость воздушного судна – 286 кресел.

Согласно расписанию, прибытие рейса PS1172 Бангкок – Киев ожидается в 18:15 в воскресенье, 29 марта. По состоянию на вечер 27-го марта на рейс зарегистрированы 274 пассажира.

Как сообщал УНИАН, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" прекратила выполнение регулярных рейсов на всей сети полетов до 24 апреля включительно.

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